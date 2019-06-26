Магомед Курбанов проведет бой за титул чемпиона мира WBА

Уральский боксер Магомед Курбанов (17-0-0), представляющий Академию единоборств РМК, готовится к поединку за титул чемпиона мира WBA в первом среднем весе (до 69,85 кг). Поединок пройдет 20 июля во Франции. Его соперником станет обладатель пояса WBA Gold Мишель Соро (33-2-1).

Курбанов выступает в профессионалах с 2015 года, и его победная серия насчитывает уже 17 поединков, каждый из которых он провел под эгидой RCC Boxing Promotions. В разное время он выигрывал титулы WBC Asia, WBC Eurasia, WBO Youth, WBO Inter-Continental и WBO International. Сейчас он входит в топ-15 рейтинга сильнейших боксеров в трех мировых боксерских организациях. Что касается рейтинга WBA, то здесь он занимает седьмую строчку.

Мишель Соро последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года против американца Грэга Вендетти. Тогда на кону был пояс WBA Gold, и француз забрал победу уже во втором раунде. Эта победа сделала его обязательным претендентом на чемпионский бой. Интересно, что в 2017 году Соро уже дрался за титул чемпиона WBA, но проиграл раздельным решением судей аргентинцу Брайану Кастано (15-0-1).

Действующий чемпион отказался от поединка с Соро, поэтому титул WBA World стал вакантным, и у Курбанова появился шанс на этот поединок.