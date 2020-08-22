Магомед Курбанов отправил в нокаут Илью Очкина

Российский боксер Магомед Курбанов одержал 20-ю победу в карьере и первую досрочную победу за последние два года.

На турнире RCC Boxing Promotions в 10-раундовом противостоянии он встретился с молодым Ильей Очкиным из команды Александра Поветкина.

Поединок начался очень спокойно, Курбанов дал возможность сопернику раскрыться, а сам реагировал только одиночными ответными ударами. В итоге, Очкин решил набрать темп и уже через полторы минуты после начала поединка оказался в нокауте — Курбанов поймал его на противоходе правым боковым.