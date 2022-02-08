Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

8 февраля, 22:45

Исмаилов — о бое с Дуродолой: «Я буду непредсказуем и молниеносен»

Магомед Исмаилов рассказал о настрое на поединок против нигерийца Дуродолы
Иван Шитик
Корреспондент

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о настрое на поединок против нигерийца Оланреважу Дуродолы.

«Я буду непредсказуем и молниеносен. Зачем мне этот поединок? Я люблю удивлять и я люблю придумывать что-то из серии «вау». А вы готовы сказать «вау»? встретимся в лиге «Бойцовского клуба РЕН ТВ», время быть сильным, дадим бой на РЕН ТВ», — заявил боец.

Российский боец смешанных единоборств намерен победить соперника на его поле, впервые в карьере выступив в боксе. Противник «Лысого Хищника» — многократный чемпион мира.

Противник «Лысого Хищника» — многократный чемпион мира, опытный нигериец Оланреважу Дуродола.

Источник: https://ren.tv/news/sport/937274-ismailov-o-predstoiashchem-boe-s-durodoloi-ia-budu-molnienosen
Магомед Исмаилов
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валуев о бое Исмаилова с Дуродолой: «Будет сплошной бокс»

«Не выдержал мощи»: Макс Топор о спарринге и бое с Новоселовым
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости