Люк Кэмпбелл проведет бой за вакантный титул WBC

Боксер легкого веса Люк Кэмпбелл проведет бой против Хавьера Фортуны за вакантный титул WBC, сообщает Boxing Scene.

Пояс стал доступным после того, как организация присвоила титул франчайзингового чемпиона украинскому боксеру Василию Ломаченко, а также травмы Дэвина Хэйни.

Несмотря на поражение от украинца, Кэмпбелл сейчас является 1-м номером рейтинга WBC. Фортуна идет на 2-й позиции. Минувшим летом Кэмпбелл уступил Ломаченко единогласным решением судей.

На счету 32-летнего британца 20 побед при 3 поражениях. 30-летний доминиканец выиграл 35 боев и 2 проиграл.