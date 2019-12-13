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Люк Кэмпбелл и Хавьер Фортуна поспорят за вакантный пояс WBC

19:54

Американский чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни был прооперирован и не сможет провести бой с доминиканским обязательным претендентом Хавьером Фортуной. Пояс WBC стал вакантным, а Хэйни получил статус «чемпион в отпуске», сообщает ESPN.

Фортуна оспорит вакантный титул с британцем Люком Кэмпбеллом. Стороны боксеров попытаются договориться о бое, а если они не придут к соглашению, будут назначены промоутерские торги.

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