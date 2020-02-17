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Льюис рассказал, что Тайсон мог бы сделать с Уайлдером на ринге

16:24
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Бывший чемпионат мира Леннокс Льюис отреагировал на высказывание действующего чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, который недавно заявил, что нокаутировал бы Майка Тайсона, когда тот пребывал в своей лучшей форме.

— Я слышал, как Уайлдер сказал, что он нокаутировал бы молодого Тайсона. Думаю, легко так говорить, пока на самом деле не выйдешь на ринг, — приводит сова Льюиса Boxing Scene.

Мне нравится Уайлдер. Но он никогда не выходил на ринг с настолько яростным боксером, который хотел бы сломать тебе ребра каждым ударом.

Следующим соперником Уайлдера станет британец Тайсон Фьюри. Бой состоится 22 февраля. Майк Тайсон уже высказался в поддержку британца.

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