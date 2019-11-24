Луис Ортис: «Не думаю об уходе на пенсию»

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис подвел итог боя против Деонтея Уайлдера, в котором он проиграл нокаутом в седьмом раунде.

— Это бокс. Кто-то из нас должен был упасть, — цитирует Ортиса Sky Sports. - Мой план заключался в том, чтобы работать, работать и еще раз работать. Я действовал эффективно. Но, как и говорил Уайлдер, ему нужна всего одна секунда. Все видели, что физически и психологически я был готов, но все решил один удар. Уайлдер меня подловил.

Я шокирован и крайне разочарован. Но не думаю об уходе на пенсию. Хочу выместить свое разочарование на других тяжеловесов, желающих драться со мной. Все, кто думает, что я стар, пусть выходят со мной в ринг.