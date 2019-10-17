Лу ДиБелла: «Дэю не надо было боксировать, у него были возможности зарабатывать другим способом»

Промоутер Патрика Дэя Лу ДиБелла выступил с заявлением по поводу смерти боксера. 27-летний американец умер из-за черепно-мозговой травмы, полученной в воскресенье в поединке с Чарльзом Конвеллом.

— Дэю не нужно было заниматься боксом, — приводит USA Today слова ДиБеллы. — Он из хорошей семьи, он был умен, образован, имел правильные ценности и у него были другие возможности, чтобы зарабатывать на жизнь. Он выбрал бокс, зная риски, с которым сталкивается каждый боец, когда выходит на ринг. Бокс — это то, что Пэт любил делать. Это то, чем он вдохновлял людей, и именно это заставляло его чувствовать себя живым.

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