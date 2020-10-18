Алексей Васильев, менеджер российского боксёра Мурата Гассиева, прокомментировал «СЭ» поражение украинского боксёра Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Бой прошел 18 октября в Лас-Вегасе. 23-летний Лопес одержал победу в 12-раундовом поединке решением судей. Счет судейских записок составил 116:112, 119:109, 117:111.

— Я согласен с тем, что Лопес заслужил победу, но не согласен с решением судей, — сказал Васильев «СЭ». — Некоторые судьи отдали Лопесу победу с большим преимуществом — с этим я не согласен. Я болел за Ломаченко, ничейный результат мне был ближе, но я понимаю, что Лопес не проиграл, а скорее выиграл

— Ломаченко был безоговорочным фаворитом, мало кто верил в Лопеса. Что произошло?

— Мне кажется, Ломаченко ошибся с тактикой. После боя он сказал, что несколько раундов первой он половины боя отдал, а потом все забрал. Но со стороны это смотрелось по-другому. Ломаченко не пропускал удары, но количество ударов Лопеса было гораздо выше

— Празднование Лопеса вас не удивило?

— В его молодом возрасте, с таким боем, где он не был фаворитом, с его эмоциями — здесь все понятно. Мне понравилось, что Лопес сразу после боя подошёл к Ломаченко и поблагодарил его за бой. Это говорит о большом уважении к своему сопернику

— Ломаченко нужно брать реванш?

— Если бы такая возможность была, то конечно нужно просить реванш. Насколько я знаю, реванш не прописан в контракте. Если публика захочет и это будет коммерчески оправдано, то реванш может состояться. И Ломаченко уже по-другому отнесётся к подготовке (Константин Колмаков)