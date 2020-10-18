Лопес одержал победу в поединке с Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира

Американский боксер Теофимо Лопес победил украинца Василия Ломаченко. Этот бой стал главным событием боксерского вечера в Лас-Вегасе. Соперники оспаривали титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Лопес защищал свой пояс IBF, а Ломаченко — титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO.

Лопес одержал победу по очкам единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Cчет судейских записок — 116-112, 119-109, 117-111 в пользу американца.

32-летний Василий Ломаченко одержал 14 побед на профессиональном ринге (10 нокаутов) при двух поражениях. 23-летний Лопес победил 16 раз в 16 поединках (12 нокаутов).