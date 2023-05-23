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Василий Ломаченко: «В любой ситуации нужно оставаться человеком»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-2) сделал заявление после боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (30-0).

«Приветствую всех. За последние пару дней получил очень много сообщений с теплыми словами поддержки в свой адрес, — сказал Ломаченко в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — Очень много людей пишут и убеждают в том, что мы этот поединок не проиграли. Мы, в принципе, с вами согласны. Особенно с теми людьми, которые любят, ценят, уважают этот вид спорта, с теми, кто разбирается в нем. Наше мнение сходится. Но имеем то, что имеем. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Значит, на то воля всевышнего была, поэтому слава Богу за все. До встречи».

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, США.

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