Ломаченко присвоен особый титул WBC

Обладатель поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко отныне является «франчайзинговым» чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета), сообщает официальный сайт организации.

«Франчайзинговый» чемпион — специальный титул, который WBC может присвоить действующему чемпиону организации, который также является элитным боксером и добился высоких результатов и достижений в спорте.

Титул нельзя передать другому боксеру, он дается эксклюзивно конкретному бойцу. После окончания карьеры «франчайзинговый» чемпион становится «почетным» чемпионом WBC.