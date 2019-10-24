Ломаченко присвоен особый титул WBC
11:02
Обладатель поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко отныне является «франчайзинговым» чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета), сообщает официальный сайт организации.
«Франчайзинговый» чемпион — специальный титул, который WBC может присвоить действующему чемпиону организации, который также является элитным боксером и добился высоких результатов и достижений в спорте.
Титул нельзя передать другому боксеру, он дается эксклюзивно конкретному бойцу. После окончания карьеры «франчайзинговый» чемпион становится «почетным» чемпионом WBC.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...