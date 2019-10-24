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Ломаченко присвоен особый титул WBC

11:02
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Обладатель поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко отныне является «франчайзинговым» чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета), сообщает официальный сайт организации.

«Франчайзинговый» чемпион — специальный титул, который WBC может присвоить действующему чемпиону организации, который также является элитным боксером и добился высоких результатов и достижений в спорте.

Титул нельзя передать другому боксеру, он дается эксклюзивно конкретному бойцу. После окончания карьеры «франчайзинговый» чемпион становится «почетным» чемпионом WBC.

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