Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко поднялся в рейтинге лучших боксеров по версии ESPN и на позицию обошел своего друга — бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика.

27 июня Ломаченко победил нокаутом в девятом раунде Масаеши Накатани. Эта победа подняла его на 8-ю строку рейтинга, подвинув Усика на 9-ю позицию.

Рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от ESPN:

1. Сауль Альварес (56-1-2);

2. Теренс Кроуфорд (37-0);

3. Наоя Иноуэ (21-0);

4. Эррол Спенс (27-0);

5. Теофимо Лопес (16-0);

6. Тайсон Фьюри (30-0-1);

7. Джош Тейлор (18-0);

8. Василий Ломаченко (15-2);

9. Александр Усик (18-0);

10. Хуан Франсиско Эстрада (42-3).

25 сентября Усик проведет поединок против Энтони Джошуа. 27 июня стало известно, что Ломаченко может провести реванш с Теофимо Лопесом в начале 2022 года на Ближнем Востоке.