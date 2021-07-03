Ломаченко поднялся в рейтинге лучших боксеров по версии ESPN
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко поднялся в рейтинге лучших боксеров по версии ESPN и на позицию обошел своего друга — бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика.
27 июня Ломаченко победил нокаутом в девятом раунде Масаеши Накатани. Эта победа подняла его на 8-ю строку рейтинга, подвинув Усика на 9-ю позицию.
Рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории от ESPN:
1. Сауль Альварес (56-1-2);
2. Теренс Кроуфорд (37-0);
3. Наоя Иноуэ (21-0);
4. Эррол Спенс (27-0);
5. Теофимо Лопес (16-0);
6. Тайсон Фьюри (30-0-1);
7. Джош Тейлор (18-0);
8. Василий Ломаченко (15-2);
9. Александр Усик (18-0);
10. Хуан Франсиско Эстрада (42-3).
25 сентября Усик проведет поединок против Энтони Джошуа. 27 июня стало известно, что Ломаченко может провести реванш с Теофимо Лопесом в начале 2022 года на Ближнем Востоке.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/boxing/story/_/id/31732563/pound-pound-rankings-vasiliy-lomachenko-moves-where-did-land-how-gervonta-davis
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю