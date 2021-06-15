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Ломаченко — о трэштоке: «Он мне не нужен. Все с нетерпением ждут моего возвращения»

14:50
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Двукратный олимпийский и бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, как относится к трэштоку в боксе.

«Если говорить за себя, то я считаю, что мне не нужен трэшток, потому что в мире бокса меня и знают как парня, который делает дело в ринге, а не разговаривает с соперником через социальные сети или СМИ.

Люди знают, что у нас будет поединок — билеты распроданы. Все с нетерпением ждут моего возвращения, поэтому мне не нужен этот трэшток", — сказал Ломаченко в прямом эфире LomUs в Instagram.

26 июня Ломаченко проведет поединок против Масаеши Накатани на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/CQEhYV6HLHK/

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