Ломаченко — о трэштоке: «Он мне не нужен. Все с нетерпением ждут моего возвращения»
14:50
Двукратный олимпийский и бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, как относится к трэштоку в боксе.
«Если говорить за себя, то я считаю, что мне не нужен трэшток, потому что в мире бокса меня и знают как парня, который делает дело в ринге, а не разговаривает с соперником через социальные сети или СМИ.
Люди знают, что у нас будет поединок — билеты распроданы. Все с нетерпением ждут моего возвращения, поэтому мне не нужен этот трэшток", — сказал Ломаченко в прямом эфире LomUs в Instagram.
26 июня Ломаченко проведет поединок против Масаеши Накатани на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
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