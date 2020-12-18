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Ломаченко — о поражении Лопесу: «Судьи были заряженные. Там шла чья-то игра»

19:02
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Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко не считает себя проигравшим в поединке против Теофимо Лопеса. 17 октября Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением в поединке за титул легкого веса по четырем версиям.

«Где-то 5 раз пересматривал бой. 2-й раунд отдаю себе. 1, 3, 4, 5 и пусть 6 — ему. И то — отдаю с предвзятым отношением к себе. Если я буду рассматривать эти раунды, как по правилам — то может быть, это будут другие записки. Но возьмем так — 5 раундов в первой половине — его. Один раунд — мой.

И берем вторую половину. Я отдаю себе 7, 8, 9, 10, 11, 12 я отдаю ему. И того мы имеем ничью. А если мы имеем ничью, то смотрим на негласное правило всех чемпионатов мира по боксу. 10, 11, 12 раунд. Если поединок проходит в равных условиях, мы берем чемпионские раунды. 10, 11 раунды выиграл я, 12 выиграл он. 2-1 в мою. Судьи были заряженные, там объективностью не пахло. Точно знаю, что это была чья-то игра. Они знали, что нокаут — это 20% вероятности. Поэтому почему не сыграть?», — рассказал украинец на своем Youtube-канале LOMUS official.

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