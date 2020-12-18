Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко не считает себя проигравшим в поединке против Теофимо Лопеса. 17 октября Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением в поединке за титул легкого веса по четырем версиям.

«Где-то 5 раз пересматривал бой. 2-й раунд отдаю себе. 1-й, 3-й, 4-й, 5-й и пусть 6-й — ему. И то — отдаю с предвзятым отношением к себе. Если я буду рассматривать эти раунды, как по правилам — то может быть, это будут другие записки. Но возьмем так — 5 раундов в первой половине — его. Один раунд — мой.



И берем вторую половину. Я отдаю себе 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й я отдаю ему. И того мы имеем ничью. А если мы имеем ничью, то смотрим на негласное правило всех чемпионатов мира по боксу. 10-й, 11-й, 12-й раунд. Если поединок проходит в равных условиях, мы берем чемпионские раунды. 10-й, 11-й раунды выиграл я, 12-й выиграл он. 2-1 в мою. Судьи были заряженные, там объективностью не пахло. Точно знаю, что это была чья-то игра. Они знали, что нокаут — это 20% вероятности. Поэтому почему не сыграть?», — рассказал украинец на своем Youtube-канале LOMUS official.