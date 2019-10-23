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Ломаченко назвал имена возможных будущих соперников

12:38
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Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко назвал имена боксеров, с которыми хотел бы провести бой в ближайшем будущем.

— Я думаю, интересным боем и хорошим вызовом стал бы для меня поединок против Жервонты Дэвиса, — приводит слова Ломаченко ESPN Deportes. — С Девином Хэйни также был бы хороший бой. Также ходят разговоры о Теофимо Лопесе, но сначала нужно дождаться итога его поединка с Ричардом Комми в декабре.

Последний бой Ломаченко провел в конце августа текущего года, в котором победил британца Люка Кэмпбелла.

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