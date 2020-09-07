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Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой

20:14

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и американский боксер гондурасского происхождения Теофимо Лопес, чемпион мира по версии IBF, подписали контракт на проведение поединка. Об этом сообщает Twiter промоутерской компании Top Rank.

Детали боя будут объявлены завтра. Ранее сообщалось, что он пройдет в ночь с 17 на 18 октября по московскому времени.

23-летний Теофимо Лопес победил во всех 15 поединках (12 нокаутов) на профессиональном ринге. У 32-летнего Василия Ломаченко 14 побед (10 нокаутов) в 15 поединках и одно поражение.

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