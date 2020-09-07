Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и американский боксер гондурасского происхождения Теофимо Лопес, чемпион мира по версии IBF, подписали контракт на проведение поединка. Об этом сообщает Twiter промоутерской компании Top Rank.

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Stay tuned for the #LomaLopez official details tomorrow ... and more ? pic.twitter.com/EDWdtgV4nX — Top Rank Boxing (@trboxing) September 7, 2020

Детали боя будут объявлены завтра. Ранее сообщалось, что он пройдет в ночь с 17 на 18 октября по московскому времени.

23-летний Теофимо Лопес победил во всех 15 поединках (12 нокаутов) на профессиональном ринге. У 32-летнего Василия Ломаченко 14 побед (10 нокаутов) в 15 поединках и одно поражение.