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Ломаченко хочет бой с Лопесом

02:03

Чемпион WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом заявил, что хочет встретиться с Теофимо Лопесом. Ранее 22-летний американец резко высказывался в адрес украинца.

— Конечно, теперь хочу бой с одним парнем — Теофимо Лопесом, — сказал Ломаченко. — Однако не думаю, что он победит Ричарда Комми.

Напомним, поединок Лопес — Комми состоится 14 декабря.

Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей

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