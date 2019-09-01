Ломаченко хочет бой с Лопесом
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Чемпион WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом заявил, что хочет встретиться с Теофимо Лопесом. Ранее 22-летний американец резко высказывался в адрес украинца.
— Конечно, теперь хочу бой с одним парнем — Теофимо Лопесом, — сказал Ломаченко. — Однако не думаю, что он победит Ричарда Комми.
Напомним, поединок Лопес — Комми состоится 14 декабря.
Ломаченко победил Кэмпбелла единогласным решением судей
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