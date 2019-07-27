Лобов может провести бой с Ханом

Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов может провести бой против экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Амира Хана.

- Бой Артема Лобова и Амира Хана может нас заинтересовать, - цитирует Bloody Elbow главу промоушена BRAVE CF Мохаммеда Шахида. - Джон Кавана высказался за такой вариант в нашем промоушене, так что мы готовы к разговору. Ноесть и другие варианты для Артема. Мне бы хотелось, чтобы он провел бой против боксера высокого уровня.

Свой последний бой Лобов провел против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях против Пола Малиньяджи и победил его решением судей в рамках кулачного поединка.