Липинец проведет следующий бой в феврале или марте

Российский боксер Сергей Липинец проведет следующий поединок в феврале или начале марта, информирует ТАСС.

Соперник определится после боя Эррол Спенс — Дэнни Гарсия. Возможен бой с Шоном Портером, но это только в переговорной стадии.

Россиянин в конце октября провел претендентский бой за титул Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе с канадцем Кастио Клейтоном. Поединок завершился вничью.

Титул временного чемпиона мира позволил бы россиянину провести бой против обладателя регулярного пояса, которым является американец Спенс. 5 декабря он проведет бой против соотечественника Гарсии.