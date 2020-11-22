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Липинец проведет следующий бой в феврале или марте

09:52

Российский боксер Сергей Липинец проведет следующий поединок в феврале или начале марта, информирует ТАСС.

Соперник определится после боя Эррол Спенс — Дэнни Гарсия. Возможен бой с Шоном Портером, но это только в переговорной стадии.

Россиянин в конце октября провел претендентский бой за титул Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе с канадцем Кастио Клейтоном. Поединок завершился вничью.

Титул временного чемпиона мира позволил бы россиянину провести бой против обладателя регулярного пояса, которым является американец Спенс. 5 декабря он проведет бой против соотечественника Гарсии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10067513

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