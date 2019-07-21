07:06 | Бокс — Профессиональный

Липинец нокаутировал Инсона и завоевал титул WBO. Видео

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Россиянин Сергей Липинец выиграл у филиппинца Джаяра Инсона и завоевал пояс WBO. 30-летний российский боксер отправил соперника в нокаут во втором раунде.

Для Липинца это 13-я досрочная победа в 16 выигранных боях и одном поражении.

 

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