Липинец нокаутировал Инсона и завоевал титул WBO. Видео

Россиянин Сергей Липинец выиграл у филиппинца Джаяра Инсона и завоевал пояс WBO. 30-летний российский боксер отправил соперника в нокаут во втором раунде.
Для Липинца это 13-я досрочная победа в 16 выигранных боях и одном поражении.
Sergey 'SAMURAI' Lipinets stopped Inson with a flurry of blows in the second 💪— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) July 21, 2019
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