Россиянка Лилия Аетбаева вышла в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Улан-Удэ. В 1/2 финала наша спортсменка, выступающая в весовой категории до 51 кг, одолела кореянку Пан Чхоль Ми. После боя россиянка призналась, что рада любому призовому месту, но сделает все, чтобы победить завтра в финале.

— Бой был тяжелым, ведь это уже четвертый поединок на этом турнире, поэтому сил у меня остается все меньше, — сказала Аетбаева. — Возможно, на эмоциональном состоянии сказалось и то, что мы подавали апелляцию в прошлом бою, однако мы идем дальше и очень постараемся победить завтра в финале.

— Серебро уже гарантировано. Довольны?

— Я первый раз принимаю участие на чемпионате мира, поэтому быть призером для меня — это уже большое достижение, но, конечно, хочется золота, ведь до этого остался всего один шаг (Петр Григоренко)

Напомним, что чемпионат мира по боксу среди женщин проходит в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.