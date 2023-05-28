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Сегодня, 08:15

Ли Вуд победил Маурисио Лару и завоевал титул WBA в полулегком весе

Давид Хачатрян
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34-летний британский боксер Ли Вуд (27-3) в реванше победил 25-летнего мексиканца Маурисио Лару (26-3) единогласным решением судей (118-109, 118-109, 116-111) и вернул себе титул WBA в полулегком весе.

Поединок состоялся 27 мая в Манчестере, Великобритания. Перед реваншем Лара был лишен титула, так как не смог сделать вес.

В феврале Вуд потерял титул WBA в полулегком весе, проиграв Ларе техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в Ноттингеме, Великобритания.

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