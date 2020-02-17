Леннокс Льюис: «Уайлдер сказал, что побил бы молодого Тайсона. Легко так говорить, пока не вышел на ринг»

Легендарный боксер-тяжеловес Леннокс Льюис прокомментировал заявление чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Он сказал, что легко справился бы с молодым Майком Тайсоном в его лучшей форме.

— Я слышал, что Уайлдер сказал, будто уничтожил бы молодого Тайсона, — цитирует Boxingscene Льюиса. — Думаю, легко так говорить, пока ты на самом деле не выйдешь на ринг. Мне нравится Уайлдер. Но он никогда не был на ринге с кем-то настолько свирепым, кто на самом деле хочет сломать тебе ребра каждым ударом.