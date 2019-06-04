Леннокс Льюис призвал Энтони Джошуа сменить тренера

Экс-чемпион мира по боксу Леннокс Льюис считает, что британец Энтони Джошуа должен поменять тренера после поражения от Энди Руиса. ​Джошуа был нокаутирован в седьмом раунде и потерял титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.

– Вы не можете пойти в университет со своим учителем третьего класса, – цитирует talkSPORT Льюиса. - У него не будет ответа, который вам нужен на этом уровне. Тебе нужен профессор к тому времени.

29-летний Джошуа потерпел первое поражение в карьере. Ожидается, что боксеры проведут реванш до конца 2019 года.

Невероятный бой. Как Джошуа потерял четыре титула //

Что делать Джошуа после поражения Руису?