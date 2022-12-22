Леннокс Льюис перечислил имена своих любимых боксеров

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) назвал нескольких боксеров, за выступлениями которых ему интересно было наблюдать.

«Я не могу выделить одного боксера. В мой список любимых боксеров включены Шугар Рэй Робинсон, Рэй Леонард, Сальвадор Санчес, Марвин Хаглер, «Принц» Насим Хамед, Джо Кальзаге, Шейн Мосли, Флойд Мейвезер, Хулио Сесар Чавес, Роберто Дюран и Аарон Прайор», — написал Льюис в Twitter, отвечая на вопрос пользователя.

Льюис завершил карьеру в 2003-м году. Он стал первым за 50 лет действующим чемпионом мира в супертяжелом весе, принявшим такое решение.