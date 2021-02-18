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Легенда бокса Рой Джонс поделился ожиданиями от «Бойцовского клуба Рен-ТВ»

18:44

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс поделился ожиданиями от турнира «Бойцовский клуб Рен-ТВ». Вечер боев состоится в Москве 20 февраля. Ученик Джонса Айзек Чилемба в главном бою вечера встретится с россиянином Федором Чудиновым.

«Битвы двух крутых бойцов и сражения, — цитирует «Рен-ТВ» Джонса. — У Чудинова хорошие боевые комбинации, они очень умные и разумные парни, хорошие бойцы, очень сильные, голодные до победы — либо все, либо ничего!».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/803940-legendarnyi-bokser-roi-dzhons-podelilsia-ozhidaniiami-ot-turnira-ren-tv

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