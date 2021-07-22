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Лебзяк — о бое Гассиева: «После третьего-четвертого раунда можно ждать развязки»

22 июля 2021, 23:10
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Экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк дал прогноз на бой между Муратом Гассиевым и Михаэлем Валлишем.

«Это может и в первом, и во втором раунде закончиться. Взять по боям Мурата, он дышит все 10–12 раундов. Надеюсь, что ребята покажут хорошее технико-тактическое мастерство и ум в ринге, потому что в ринге без ума очень тяжело.

По Мурату Гассиеву — если он знает его слабые стороны, он сразу же начнет прессинговать. Посмотрим. Думаю, что после третьего-четвертого раунда можно ждать развязки», — цитирует Лебзяка сайт РЕН ТВ.

Следить за трансляцией боя за титул WBA Asia в супертяжелом весе Гассиев — Валлиш можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 мск.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: все результаты боев 22 июля

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/860586-lebziak-o-boe-gassiev-vallish-posle-3-raunda-mozhno-zhdat-razviazki

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