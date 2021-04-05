Лебедев выразил соболезнования в связи со смертью комментатора Гендлина: «Ушла целая эпоха»

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев выразил соболезнования в связи со смертью спортивного комментатора и журналиста Владимира Гендлина.

«Ушла целая эпоха. Мои соболезнования. Есть ли вы меня спросите: есть ли равный этому человеку? Нет, ему нет равных. В хоккее и футболе есть, но в боксе — нет. Я заранее извиняюсь перед комментаторами бокса. Не хочу никого обидеть. Но сегодня я не вижу, кто может быть на одном уровне с Владимиром Гендлиным. Жаль! Так решил бог, нам его будет не хватать», — сказал Лебедев «СЭ».

Двукратный лауреат телевизионной премии ТЭФИ скончался в понедельник, 5 апреля, на 85-м году из-за осложнений от коронавируса.

Гендлин — мастер спорта по боксу, является основоположником телетрансляций профессионального бокса на российском телевидении.

(Владислав Флегонтов)