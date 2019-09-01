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Лебедев сообщил, что думает о возобновлении карьеры

09:18
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Российский боксер Денис Лебедев признался, что размышляет о возвращении на профессиональный ринг.

— Возобновление карьеры? Есть такая мысль, — сказал россиянин в эфире «Матч ТВ». — Если людям будет это интересно, то я готов (вернуться — прим. «СЭ»).

В июле нынешнего года 40-летний Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. Он одержал 32 победы на профессиональном ринге (23 нокаута) при двух поражениях. Ранее менеджер спортсмена Вадим Корнилов сообщил, что россиянин может вернуться на ринг ради поединка с казахстанцем Бейбутом Шуменовым.

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