Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Лебедев считает, что Ковалев должен завершить карьеру

17:30
Теги:

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев поделился мнением по поводу перспектив россиянина Сергея Ковалева после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

— Разумеется, это решение, которое он должен принять сам, — приводит слова Лебедева RT. —  Но, честно говоря, в его случае о перспективах говорить уже сложно. В своей весовой категории он одержал верх над очень большим количеством соперников. Думаю, ему хватит. Рано или поздно придется это сделать

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/683516-kovalyov-karera-zavershenie-lebedev

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир