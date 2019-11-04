Лебедев считает, что Ковалев должен завершить карьеру

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев поделился мнением по поводу перспектив россиянина Сергея Ковалева после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

— Разумеется, это решение, которое он должен принять сам, — приводит слова Лебедева RT. — Но, честно говоря, в его случае о перспективах говорить уже сложно. В своей весовой категории он одержал верх над очень большим количеством соперников. Думаю, ему хватит. Рано или поздно придется это сделать