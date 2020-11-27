Лебедев рассказал о состоянии Поветкина, который переболел коронавирусом

Российский боксер Денис Лебедев рассказал о состоянии Александра Поветкина, который только недавно переболел коронавирусом.

«Мы виделись пару дней назад. Саня выглядит, скажу честно, не очень. Он здорово похудел, я наверное сейчас больше него вешу, — приводит слова Лебедева «Мир бокса». — У него скулы появились, раньше я таких не видел никогда. Хотя он бодрячком, уже выходит на зарядку — не бегает, просто гуляет. Бодрится, хочется ему уже начать тренировочный процесс, но доктор настоял, что реабилитация очень важна. Но вы не думайте, что он совсем не в форме, но болезнь «долбанула», это правда. Но Санек здоровый парень, с духом у него все в порядке. Он скоро встанет в строй. Все идет своим чередом, но восстановление еще не закончено. Ему еще тренировки противопоказаны, хотя он уже хочет начинать».

20-летний Поветкин был госпитализирован 3 ноября. Из-за болезни перенесли его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября.