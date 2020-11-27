Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Лебедев рассказал о состоянии Поветкина, который переболел коронавирусом

08:45
Александр Поветкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Александр Поветкин. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Российский боксер Денис Лебедев рассказал о состоянии Александра Поветкина, который только недавно переболел коронавирусом.

«Мы виделись пару дней назад. Саня выглядит, скажу честно, не очень. Он здорово похудел, я наверное сейчас больше него вешу, — приводит слова Лебедева «Мир бокса». — У него скулы появились, раньше я таких не видел никогда. Хотя он бодрячком, уже выходит на зарядку — не бегает, просто гуляет. Бодрится, хочется ему уже начать тренировочный процесс, но доктор настоял, что реабилитация очень важна. Но вы не думайте, что он совсем не в форме, но болезнь «долбанула», это правда. Но Санек здоровый парень, с духом у него все в порядке. Он скоро встанет в строй. Все идет своим чередом, но восстановление еще не закончено. Ему еще тренировки противопоказаны, хотя он уже хочет начинать».

20-летний Поветкин был госпитализирован 3 ноября. Из-за болезни перенесли его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября.

Дополнительная информация:

http://vsenabox.ru/news/denis-lebedev-v-pryamom-efire-otvetil-na-voprosy-podpischikov-/

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир