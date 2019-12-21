Лебедев проиграл Мчуну единогласным решением судей

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,71 кг) россиянин Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей.

Главный бой вечера бокса в Красноярске продолжался все 12 раундов. Счет судейских записок: 120-107, 119-108, 115-112 в пользу Мчуну, который стал обладателем серебряного пояса WBC.

Этот поединок стал для 40-летнего Лебедева первым после возобновления карьеры. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года, решением судей победив американца Майка Уилсона.

Россиянин потерпел третье поражение в карьере при 32 победах (23 нокаутом).

31-летий Мчуну одержал 22-ю победу (13 нокаутом) при пяти поражениях.

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