Лебедев после возвращения сразится за пояс WBC Silver

21 декабря в Красноярске российский боксер Денис Лебедев (32-2, 23 КО) сразится за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе с южноафриканцем Табисо Мчуну (21-5, 13 КО).

40-летний Лебедев предыдущий поединок провел в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона, этим летом объявил о завершении боксерской карьеры, но затем решил вернуться на ринг.

Также 21 декабря в Красноярске на ринг выйдет еще один российский боксер первого тяжелого веса — бывший обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов, который проведет свой первый бой после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге.