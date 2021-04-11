Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» поражение Максима Власова от американца Джо Смита-младшего в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

«Этого стоило ожидать, ничего удивительного. Близкий бой закономерно отдают местному бойцу. Единственное место, страна, где этого не делают, это мы», — сказал Лебедев «СЭ».

Бой прошел утром 11 апреля по московскому времени в Талсе (Оклахома, США) и продлился 12 раундов. Победа досталась Смиту решением большинства судей.

(Екатерина Звенигородская)