Лебедев назвал фаворита поединка Джошуа и Усика

Российский боксер Денис Лебедев дал прогноз на бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Болеть буду, конечно, за Усика! Он победит сегодня! Это можно понять по нескольким факторам. Вы когда-нибудь видели, чтобы Джошуа пританцовывал перед боем? Мне показалось, что он нервничает. Но это не говорит о том, что он боится. У меня есть некоторые друзья, которые дают определенный процент на нокаут! Что Усик отправит Джошуа в нокаут. Я сомневаюсь, но подождем! Немного осталось», — сказал Лебедев «СЭ».

На счету 34-летнего Усика 18 побед (13 нокаутом) в 18 поединках в профессиональной карьере. У 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 1 поражение.

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа.

Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.