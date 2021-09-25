Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Лебедев назвал фаворита поединка Джошуа и Усика

21:00
Теги:

Российский боксер Денис Лебедев дал прогноз на бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

«Болеть буду, конечно, за Усика! Он победит сегодня! Это можно понять по нескольким факторам. Вы когда-нибудь видели, чтобы Джошуа пританцовывал перед боем? Мне показалось, что он нервничает. Но это не говорит о том, что он боится. У меня есть некоторые друзья, которые дают определенный процент на нокаут! Что Усик отправит Джошуа в нокаут. Я сомневаюсь, но подождем! Немного осталось», — сказал Лебедев «СЭ».

На счету 34-летнего Усика 18 побед (13 нокаутом) в 18 поединках в профессиональной карьере. У 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 1 поражение.

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа.

Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Читайте также

Энтони Джошуа — Александр Усик: полный кард вечера бокса в Лондоне, результаты
«Зенит» — «Крылья Советов: ошибся ли судья, назначив пенальти после падения Дзюбы?
Капитан СКА ударил судью по лицу. Что теперь его ждет?
Кудашов побил рекорд Знарка по продолжительности победной серии в КХЛ
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
0
Офсайд