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Лебедев может вернуться на ринг ради боя с Макабу

20:51

Бывший чемпион WBA и IBF в весе до 90,71 кг Денис Лебедев рассматривает вариант возобновления карьеры. Боксер хочет остановить победную серию конголезца Илунги Макабу, который в последних поединках взял верх над россиянами Дмитрием Кудряшовым и Алексеем Папиным.

— Есть мысли о том, чтобы вернуться, — цитирует ТАСС менеджера Лебедева Вадима Корнилова. — Он посмотрел последние два боя Макабу, и появились мысли о том, чтобы выйти на бой с ним и остановить его победную серию над боксерами из России. Пока это в обсуждении.

Последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6875849

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