Лебедев может вернуться на ринг ради боя с Макабу

Бывший чемпион WBA и IBF в весе до 90,71 кг Денис Лебедев рассматривает вариант возобновления карьеры. Боксер хочет остановить победную серию конголезца Илунги Макабу, который в последних поединках взял верх над россиянами Дмитрием Кудряшовым и Алексеем Папиным.

— Есть мысли о том, чтобы вернуться, — цитирует ТАСС менеджера Лебедева Вадима Корнилова. — Он посмотрел последние два боя Макабу, и появились мысли о том, чтобы выйти на бой с ним и остановить его победную серию над боксерами из России. Пока это в обсуждении.

Последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года.