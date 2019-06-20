Лебедев договорился о бое с французом Гуламиряном

Обладатель пояса WBA (Super) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев договорился о бое с регулярным чемпионом французом Арсеном Гуламиряном.
Дата и место проведения поединка, а также условия контракта будут объявлены в ближайшее время, сообщает пресс-служба WBA.
На счету 39-летнего Лебедева 32 победы и два поражения, 31-летний Гуламирян провел 24 поединка, все из которых закончились его победой.
The World Boxing Association auction between Denis Lebedev and Arsen Goulamirian, due to be held on June 20th, was suspended because both sides reached an agreement to finalize the fight. https://t.co/TElIJG3JOs— WBA Boxing (@WBABoxing) 20 июня 2019 г.
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