Лебедев договорился о бое с французом Гуламиряном

Обладатель пояса WBA (Super) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев​ договорился о бое с регулярным чемпионом французом Арсеном Гуламиряном.

Дата и место проведения поединка, а также условия контракта будут объявлены в ближайшее время, сообщает пресс-служба WBA.

На счету 39-летнего Лебедева 32 победы и два поражения, 31-летний Гуламирян провел 24 поединка, все из которых закончились его победой.