Лара отправил в нокаут брата Сауля Альвареса. Видео

Кубинский боксер Эрисланди Лара победил мексиканца Рауля Альвареса. Бой состоялся в Миннеаполисе (США).

Лара одержал досрочную победу во втором раунде. Он отправил соперника в нокаут, и тот чуть не упал за пределы ринга.

Благодаря победе Лара завоевал титул регулярного чемпиона WBA в первом среднем весе. Это его 26-я победа (15 нокаутов) при трех поражениях и трех ничьих.

Рауль Альварес — старший брат другого известного мексиканского боксера Сауля Альвареса.