Лара отправил в нокаут брата Сауля Альвареса. Видео
09:25
Кубинский боксер Эрисланди Лара победил мексиканца Рауля Альвареса. Бой состоялся в Миннеаполисе (США).
Лара одержал досрочную победу во втором раунде. Он отправил соперника в нокаут, и тот чуть не упал за пределы ринга.
Благодаря победе Лара завоевал титул регулярного чемпиона WBA в первом среднем весе. Это его 26-я победа (15 нокаутов) при трех поражениях и трех ничьих.
Рауль Альварес — старший брат другого известного мексиканского боксера Сауля Альвареса.
See ya! ?— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 1, 2019
Erislandy Lara absolutely smoked Roman Alvarez to win the vacant WBA super welterweight title. #LaraAlvarez pic.twitter.com/PPSOVLJgkE
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