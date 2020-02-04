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Кушиташвили: росгвардеец сам сломал нос, а я вправлять умею

19:21
Георгий Кушиташвили. Фото instagram.com/georgii_kushitashvili/
Георгий Кушиташвили. Фото instagram.com/georgii_kushitashvili/

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, заявил, что росгвардеец сломал нос, ударившись самостоятельно, а спортсмен предлагал ему вправить его.

— Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею, — приводит RT слова боксера.

Напомним, Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщалось, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество. Суд отправил боксера под арест до 1 апреля.

Кушиташвили также исключили из сборной России.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/715091-boksyor-kushitashvili-rosgvardiya

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