Кушиташвили: росгвардеец сам сломал нос, а я вправлять умею

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, заявил, что росгвардеец сломал нос, ударившись самостоятельно, а спортсмен предлагал ему вправить его.

— Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею, — приводит RT слова боксера.

Напомним, Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщалось, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество. Суд отправил боксера под арест до 1 апреля.

Кушиташвили также исключили из сборной России.