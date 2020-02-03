Кушиташвили пропустит Олимпиаду после нападения на росгвардейца

Чемпион России по боксу в полутяжелом весе (до 81 кг) Георгий Кушиташвили пропустит Олимпиаду-2020 в Токио, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

— Сейчас мы в Федерации бокса России будем еще внимательнее наблюдать, брать более глубокие анализы, — сказал Кремлев. — Хотя у нас и так жесткие условия в сборной. Например, даже не разрешаем пользоваться телефонами. Пусть Кушиташвили посидит, пока следствие пройдет. Даже если это не будет доказано, то это будет наказание за то, что оказался в такой ситуации. Соответственно, он — мимо Олимпиады, но у нас другой первый номер — Имам Хатаев. Кушиташвили временно исключен из сборной России. Будем ждать окончания следствия.

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля. Теперь следствие вменяет Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы. (Михаил Потапов)