Кушиташвили предъявили обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков

Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили предъявлены обвинения по двум статьям, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Александра Дегтерева.

Он обвиняется в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. 14 февраля Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на решение об аресте Кушиташвили до 1 апреля.

Кушиташвили вместе с другим боксером Овиком Оганнисяном был задержан 2 февраля сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.