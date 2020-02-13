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Кушиташвили предъявили обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков

13:07

Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили предъявлены обвинения по двум статьям, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Александра Дегтерева.

Он обвиняется в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. 14 февраля Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на решение об аресте Кушиташвили до 1 апреля.

Кушиташвили вместе с другим боксером Овиком Оганнисяном был задержан 2 февраля сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/7751663

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