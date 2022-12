Культовый боксерский рефери Миллс Лейн скончался в возрасте 85 лет

Член Зала славы, один из самых известных рефери в истории бокса Миллс Лейн скончался утром 6 декабря. Ему было 85 лет.

Сын Лейна, Томми Лейн, в интервью Reno Gazette Journal сообщил, что его отец всю неделю лежал в хосписе.

«Его общее состояние заметно ухудшилось, — сказал Томми. — Он ушел быстро. Он не мучился, вокруг него была его семья».

20 лет назад Миллс Лейн перенес инсульт, после этого он завершил карьеру. Судья прославился своей фразой Let's get it on!, которую произносил перед поединками с 1970-х по 1990-е годы. Он был рефери более чем в 100 чемпионских боях.

Самым известным боем, в котором Лейн был рефери, был поединок Майка Тайсона (50-6) и Эвандера Холифилда (44-10) в 1997 году на MGM Grand в Лас-Вегасе. Тогда Тайсон укусил Холифилда за ухо в третьем раунде.