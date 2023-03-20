Кудухов и его менеджер опровергли слова Хрюнова, анонсировавшего бой Виталия с Фомичевым

Михаил Бубаков, менеджер российского тяжеловеса Виталия Кудухова, опроверг информацию промоутера Виктора Хрюнова, который анонсировал поединок Кудухова с Олегом Фомичевым.

«Виктор Хрюнов предлагал нам этот бой. Подтверждения мы не давали. Мы поговорили о результате моего боя с Басиром Абакаровым, и каждый остался при своем мнении. Мы убеждены, что было давление на судей, он говорит, что нет», — цитирует Бубакова Metaratings.ru.

Виталий Кудухов также сообщил, что не владеет никакой информацией о том, что должен провести бой с Фомичевым 7 апреля.

«Ничего не могу сказать по этому поводу. Не в курсе. Возможно, Хрюнов решил узнать реакцию, опубликовав эту информацию», — добавил боксер.

После поединка с Басиром Абакаровым Кудухов заявил, что Хрюнов оказывал давление на судей в пользу Абакарова. По итогам шести раундов боя судьи присудили победу Басиру.