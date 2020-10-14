Кудряшов высоко оценил форму Гассиева

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов считает, что Мурат Гассиев находится в хорошей физической форме и готов перезапустить карьеру в тяжелом весе. Гассиев проведет бой за титул WBA International против албанца Сефера Сефери. Изначально его соперником должен был стать Кевин Джонсон, но он отказался от боя из-за проблем с документами.

— Я думаю, что все это время он занимался физкультурой, хотя и была серьезная травма... Поэтому, скажем так, что форма Мурата не вызывает сомнений, — цитирует «Рен-ТВ» Кудряшова. — А от каждого боя, сейчас от боя к бою он будет прибавлять. И это как раз-таки то бой, который ему нужен.

Бой Гассиева и Сефери пройдет 31 октября в Сочи.