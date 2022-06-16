Кудряшов высказался о возможном бое между Джермеллом Чарло и Тимом Цзю

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мнением о возможном бое между Джермеллом Чарло и Тимом Цзю.

«Я знаком с Тимом и следил за его карьерой. Конечно, это большой вызов для него. Это, несомненно, большой успех, что он уже сейчас может драться за звание «абсолюта», это успех при любом исходе.

Но важно сказать, что Чарло — далеко не простой соперник. Я был в Америке на его боях и могу сказать, что этот парень реально может удивить. Он умеет боксировать и обладает физической мощью, поэтому для Тима задача будет очень непростая. Чарло может и боксировать, и ударить, он действительно непростой боксер. Мы, конечно, болеем за Цзю. Хоть он и австралиец, но он наш. Наш австралиец, я бы так сказал», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Чарло провести защиту титулов против Цзю. Стороны должны были согласовать условия боя до 20 июня.

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира 15 мая в Карсоне, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде.

27-летний Цзю в конце марта одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей и заполучил звание обязательного претендента.