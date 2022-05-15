Кудряшов: «Желаю Тищенко хорошо подготовиться и показать лучшее, на что он способен»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился своими ожиданиями от дебютного боя Алексея Тищенко в профессиональном боксе.

Двукратный олимпийский чемпион в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сразится против 42-летнего венесуэльца Нехомара Сермено — бывшего чемпиона мира по версии WBA.

«Алексей — это большое имя в боксе, двукратный олимпийский чемпион, это реальная история, это гордость Омска, гордость всей России, и здесь, конечно, все ставки на него, — цитирует РЕН ТВ Кудряшова. — И как я уже сказал, именно вот это соглавное событие будет главным для всего Омска, для его земляков. Поэтому здесь — только победа Алексея, но он давно не был в ринге, и он никогда не дрался в профессиональном боксе, а это немножко разные вещи, и здесь я желаю Алексею хорошо подготовиться и показать лучшее, на что он способен», — заявил Кудряшов.

Он отметил, что Тищенко бьющий и техничный боксер. Говоря о сопернике россиянина, Кудряшов заявил, что Сермено — «профессионал, который выходит и дерется».

«Нехомар — это профессионал, который дерется, который провел немало боев и знает, что такое профессиональный ринг. Поэтому здесь Алексею нужно быть начеку и применить все свои знания, навыки, которые он, надеемся, за время отсутствия в ринге не растерял. Конечно, Алексей должен порадовать своих земляков, и я всячески желаю ему победы», — подчеркнул Кудряшов.

Главным событием боксерского вечера станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем. В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым. Также звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.