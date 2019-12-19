Кудряшов рассказал о плане на бой с Пейсаром

Бывший обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов в преддверии боя с чехом Вацлавом Пейсаром отметил, что настроен не опускать руки в случае неудачи.

— К поединку с Пейсаром я также готовился под руководством Андрея Ивичука, — цитирует Федерация бокса России Кудряшова. — Мы выполнили хороший объем работы, поэтому остается только выйти и показать красивый бой.

— Нужно боксировать и не опускать руки, когда что-то не получается. Нужно двигаться только вперед. Со здоровьем сейчас все хорошо, — добавил он. — Я уже один раз брал реванш у Оланреваджу Дуродолы, и понимаю, что реванш с Макабу непросто будет устроить. Сейчас все мои связаны с поединком против Пейсара, а потом уже будем смотреть далее.

Почему бы и не выступить в будущем в ММА? Я только с радостью. Но сейчас есть предложения в боксе, поэтому буду боксировать. Я боксер.

Бой Кудряшова и Пейсара пройдет 21 декабря в Красноярске в андеркарде поединка между экс-чемпионом WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым и южноамериканцем Табисо Мчуну.