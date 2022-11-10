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10 ноября, 01:18

Кудряшов — о решении WBC: «Увы, но лозунг «спорт вне политики» не работает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал решение всемирного боксерского совета (WBC) исключить из своих рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.

«Для меня не стало неожиданностью решение Сулеймана. В кулуарах давно говорили о таком развитии событий, особенно после решения WBA. Увы, но лозунг «спорт вне политики» не работает. Сложно сказать, при чем тут российские и белорусские боксеры, которые своим тяжелым трудом добывают позиции в рейтинге. Это опасный прецедент, который в будущем плохо отразится на репутации WBC», — приводят «Известия» слова Кудряшова.

Источник: https://iz.ru/1423107/dmitrii-garin/suleimanovo-reshenie-wbc-usililo-izoliatciiu-rossiiskikh-bokserov
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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