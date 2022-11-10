Кудряшов — о решении WBC: «Увы, но лозунг «спорт вне политики» не работает»

Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал решение всемирного боксерского совета (WBC) исключить из своих рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.

«Для меня не стало неожиданностью решение Сулеймана. В кулуарах давно говорили о таком развитии событий, особенно после решения WBA. Увы, но лозунг «спорт вне политики» не работает. Сложно сказать, при чем тут российские и белорусские боксеры, которые своим тяжелым трудом добывают позиции в рейтинге. Это опасный прецедент, который в будущем плохо отразится на репутации WBC», — приводят «Известия» слова Кудряшова.