Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей

Россиянин Дмитрий Кудряшов в рамках вечера бокса в Красноярке раздельным решением судей победил чеха Вацлава Пейсара.

Счет судейских записок после 10 раундов: 97-92, 92-97, 95-94 в пользу Кудряшова.

Отметим, что это первый бой россиянина, который не закончился досрочно.

Для 34-летнего Кудряшова это 24-я победа (23 нокаутом) при трех поражениях.

35-летний Пейсар потерпел девятое поражение при 14 победах (12 нокаутом).

Лебедев vs Мчуну и спорная победа Кудряшова в Красноярске. Live!